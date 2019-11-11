Xiaomi fotoğraf önizleme yok ve MIUI 11 batarya durumu

Xiaomi modellerine MIUI 11 geldikten sonra sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Sitemizde mevcut MIUI 11 sorunları başlığı altında bir konumuz bulunuyor. Biz yinede başımıza gelen sorunları ve forum sitelerinde gördüğümüz MIUI sorunlarını yazmak istiyoruz.

Yazmamızdaki amaç ise belki bir kişi bir şekilde çözümü bulur ve bize yazar diye bekliyoruz.

Bir ziyaretçimiz bize MIUI 11 yükledikten sonra kamera ile fotoğraf çektikten sonra önizleme yapamadığını ve çektiği fotoğrafları görebilmek için mecburen galeriye dönmek zorunda olduğunu yazmış. Bu sorunun çözümü olarak ise telefon dilini ingilizce yaparak çözmüş. Ayrıca MIUI 11’den sonra şarj süresinde de oldukça bir azalma olduğunu görmüş.

Bu ufak tefek sorunlar gelecek olan bir ufak güncelleme ile rahatlıkla çözülecektir. MIUI 11 geliştiricileri büyük ihtimal bu sorunları düzeltmek için ek bir güncelleme yamasını yakında gönderecektir.

Bu arada MIUI 11 sorunları hakkındaki sayfamıza bakabilirsiniz.

Ek bilgi: Kameradan çekilen fotoğrafı görmek için galeriye gitme sorununu bir kişi şu şekilde çözmüş. Telefonu ilk olarak ingilizce diline çevirmiş, bir kere fotoğraf çekmiş ve önizleme çıkmış. Daha sonra tekrardan Türkçe’ye çevirerek bu sorunu çözdüğünü yazmış. (Bu yöntem Mi Room 9.10.24 sürümünde denenmiştir.)