Xiaomi MIUI 11 hataları ve sorunları

İnternette MIUI 11 hataları ve sorunları araması yaptık ve herhangi bir sayfa olmadığı için bu konuyu açma gereği duyduk.

Bizde Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için MIUI 11 güncellemesini çok merak ediyoruz. Fakat önceki güncellemelerden dolayı ağzımız performans ve batarya konusunda yandığı için hemen yüklemeyi tercih etmedik.

Genel olarak forum sitelerine baktığımızda bazı MIUI 11 hataları ile karşılaşanları gördük.

Örnek birkaç kullanıcının yazmış olduğu yorumları eklemek istedik;

– Güncelleme geldikten sonra kilit ekranı bildirimlerinden hiç memnun kalmadım. Önceden kilitliyken WhatsApp mesajı geldiğinde bildirimin altında cevapla yada okundu olarak işaretle butonu olduğunu ve bunların kaybolduğunu yazmış. Cevaplamak için oyundan yada telefonun kilit ekranını komple açması gerekiyormuş. Yada bunun ayarı var ben bulamadım diye belirtmiş.

– Diğer bir kullanıcı ise telefonu kilitlediğinde kilitleme sesi gelmediğini, sadece telefonu açarken açma sesi geldiğini not düşmüş.

– Batarya performansı ise önceki sürüme göre daha hızlı tükendiğini yazan bir kullanıcı olmuş.

– Dark Screen modunun gayet iyi durumda çalıştığını,

– Telefon boş durumdayken 32 derece civarlarında olduğunu,

– Telefon görüşmesini kapatırken bekleme süresinin ortadan kalktığını,

– Önceki sürüme göre daha hızlı bir kullanım sunduğunu,

– Ghost Touch sorunun ortadan kalktığını yazan kullanıcılarda mevcuttur.

Yukarıda yazılan yorumlar tamamen forum sitelerinden alınmıştır. Kendi deneme fırsatımız olmadığı için birşey ekleyemedik.

Xiaomi MIUI 11 yükleyip bizlere tecrübelerini ileten olursa bize yorum olarak gönderebilirse bizde konu içine aynen eklemek istiyoruz. Bu sayede güzel bir sayfa oluşturmuş oluruz.