Pocophone F1 MIUI 11 hataları ve batarya durumu

Xiaomi Pocophone F1 modelinde MIUI 11 güncellemesi geldi.

Pocophone F1 kullanıcıları sabırsızlıkla bu güncellemeyi bekliyordu. Fakat önceki ara güncellemelerden sonra direk olarak yüklemek yerine araştırıp yüklemeyi tercih ediyor. Bizde Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için direk yükleme yapmaktadır.

Forum sitelerinde yükleyenlerin yorumlarına baktığımızda ise MUIU 11 güncellemesi yapan Pocophone F1 kullanıcıları performans olarak çok başarılı bulduğunu fakat batarya konusunda sıkıntıları olduğunu yazmış.

Önceki versiyona göre batarya daha çabuk tükendiği belirtiliyor.

Ayrıca bir kişi MIUI 11 güncellemesi ile kilit kapatma sesinin kaybolduğunu yazmış. Açma sesi var ama kapatma sesi yok diye belirtmiş.

Biz şu an için yüklemekten uzak duruyoruz.

Eğer bu konuyu okuyup MIUI 11 Pocophone F1 güncellemesi yapan ziyaretçimiz varsa ve görüşlerini bize iletebilirse çok memnun oluruz.

Genel olarak batarya performansı, PUBG Mobile ısınma durumu gibi konuları merak ediyoruz.