Google Play Store Hatalarının Genel Nedenleri

Her Android kullanıcısı, çeşitli zamanlarda, farklı şekillerde bir hata kodu almıştır muhtemelen. Google Play mağazasından uygulama indirirken oluşan herhangi bir hata durumunda oluşan durumu tanımlamak için hazırlanmış olan Google Play hata kodları, salında sorunun çözümü içinde bir ipucu olabilmektedir.

Google Play mağazasından bir uygulama indirmeye çalışırken, bazen olur olmadık hatalar alırsınız, ancak bu hatalar ile ilgili olarak sorunlarınızı çözmeye başlamadan önce benzer hataları alan kullanıcılar olup olmadığını anlamak için, bu hataların kodlarına göre çözüm üretebilirsiniz.

Google Play mağazasında bir hata aldığınızda, bununla ilgili olarak bir hata kodu alırsınız ve çözüm için bu hata koduna göre hareket etmeniz gerekmektedir.

Genellikle, aldığınız hatanın ne ile ilgili olduğunu bile bilmek bazen sorunun çözümü için ilerleme kaydetmenizi sağlar.

Google Play bu sebeple, oluşan hataya ait bir kod üretir ve bu kod ekrana gelir. Bu kod size nelerin yanlış gittiği konusunda fikir verecektir.

Bizde bu yazıda, Genel olarak sık karşılaşılan hata kodlarının ne ile ilgili olabileceği hakkında bir liste hazırladık ve karşılaştığınız sorunun çözümü için yardımcı olacağını düşündük.

Google Play hata kodlarının ve bunların ne anlama geldiğinin bir listesi aşağıda yer almaktadır.

Google Play Hata Kodları ve Anlamları

Hata 944: Google sunucularından kaynaklanan bağlantı sorunları var, bu yüzden sorun çözülene kadar beklemelisiniz ve daha sonra tekrar denemelisiniz.

Hata 919, 101, 923, 921: Cihazınızda yeterli boş alan olmadığında bu hata kodunu alırsınız, bu nedenle yer açmak için bazı uygulamaları silmeniz veya müziklerinizi, resimlerinizi ve videolarınızı bulut depolama alanına taşımayı düşünmeniz gerekmektedir.

Hata 481: Google hesabınız bir hata nedeniyle kapatılmıştır veya bloke edilmiş olabilir. Bu sorunun çözümü içinde, hesabınızı silmek veya yeniden bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Hata 927: Bu hata kodu Google Play uygulaması güncellenirken bir uygulamayı indirmeyi denediğinizde karşınıza çıkar. Yapmanız gereken Google Play güncellemesinin bitmesini beklemek ve daha sonra uygulama indirmeyi denemektir.

Hata F-BPA-09: Bu indirme hatası gerçekleştiğinde Google’da veya uygulamanın kendisinde yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümü için Play Store uygulamasının önbellek verilerini silmek gerekmektedir. Önbellek verilerini silmek için de Ayarlar > Uygulamalar > Tümü > Google hizmetleri uygulamasının önbellek verilerini temizlemeniz gerekmektedir.

Hata 505: Benzer uygulamalar aynı izinlere erişmeye çalışıyor hata kodudur. Ancak bu hata yalnızca Android’in eski sürümlerinde yaşanan bir sorundur. Bu sorunu çözmek içinde, Önbellek silme işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Eğer sorununuz devam ederse, Android sürümünüzü güncellemeniz sorunu çözecektir.

Hata DF-DLA-15: Bu hata kodu genelde, uygulama güncellemeleriyle alakalı bir sorun olduğunu işaret eder. Çözüm içinde Google Play Store uygulama önbelleğini temizlemeniz gereklidir.

Hata 103: Bu hatayı aldığınızda, cihazınıza indirdiğiniz uygulamayla, cihazınızın uyumsuz olması durumunda karşılaşılır. Google Play genellikle bu durumda uygulama yüklenmesine izin vermez, ancak bazı durumlarda yüklense bile uygulamada sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

Hata 491: Teknik bir sorun sebebi ile uygulama indirme veya güncelleme mümkün değil hatasıdır. Google hesabınızı cihazdan kaldırmayı ve ardından cihazınıza tekrar eklemeyi denemeniz durumunda sorun ortadan kalkacaktır.

vError 403: Aynı hatayı tek bir cihazda farklı Google hesapları kullanarak indirmeye çalıştığınızda bu hata mesajını alırsınız. Bu sebeple uygulamayı ilk satın aldığınız Google hesabına giriş yapmalı ve diğer hesabınızla indirmeden önce onu kaldırmalısınız. Ayrıca Google Play Store Ayarları > Arama geçmişini temizle seçeneğine giderek Google Play Store arama geçmişinizi de temizlemeniz gerekebilir.

Hata 911: Bu kod, Wi-Fi bağlantınızla ilgili bir sorun olduğunu gösterir veya veri önbelleğini temizlemeniz gerekebilir. Kimlik doğrulama yaptıktan sonra bağlanıyorsanız, tekrar giriş yapmanız gerekebilir.

Hata 941, 504, 495, 413, 406, 110, rh01 ve rpc: aec: 0: Bu hatalar ise, genelde kaynağı net bir şekilde belli olmayan hatalar için verilir, ancak bu hataların giderilmesi uygulamaların ve Google Play uygulamasının önbelleğinin silinmesi ile düzelebilmektedir. Sorunun çözümü için, ilk önce önbelleği temizlemeyi deneyin, eğer sorununuz çözülmezse, farklı bir Google hesabı kullanmayı deneyin.