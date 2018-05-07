GM 5 Plus Salt okunur hesaplar gizlenecek, silinmeyecek uyarısı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Gm 5 Plus modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesi geldi.

Bu güncelleme ile birçok güzel özellik gelirken bazı sıkıntılı durumlarıda beraberinde getirdi.

Son zamanlarda bize Gm 5 Plus rehber silme işlemi yapılmak istediğinilde “Bu kişinin içerdiği salt okunur hesaplar gizlenecek, silinmeyecek” uyarısı geldiğine dair destek soruları geldi.

Bizde GM 5 Plus kullanıcısı olduğumuz için rehber silme işlemini denedik ve aynı sorun ile karşılaştık. Sil dediğimizde rehberden kalkıyor. Silmeden önce gizlenecek uyarısı veriyor ve nereye gizlediğini malesef bulamadık. Silmek istediğimiz kişinin “ Bağlı kişileri göster” dediğimiz de bağlantılı olan hesapların bağlantısını kes diyoruz, daha sonra aynı numaradan birkaç tane oluşmaktadır. Oluşan bu isimleri silmek istediğimiz birkaç tanesi siliniyor ve yine karşımıza ” Bu kişi salt okunur.Kişi silinemez ancak gizlenebilir” uyarısı aldık. Sonuca bir türlü ulaşamadık.

Bu sorun mu yoksa gelen yeni bir özellik mi çözemedik. Eğer bu konu hakkında bir bilgisi olan varsa bize yorum olarak yazarsa hemen konu içerisine ekleyelim.

Yorumlarınızı bekliyoruz.

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