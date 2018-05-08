Salt okunur rehber silme nasıl yapılır?

Salt okunur rehber silinemez hatası ile karşılaşıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Uzun zamandır GM 5 Plus kullanıcılarından salt okunur rehber silemiyorum sorunu hakkında destek mailleri geliyordu. Bizde GM 5 Plus’ta denedik ve salt okunur olduğu için silinemez saece gizlenebilir uyarısı aldık. Yinede bu kişiyi sildiğinizde telefon rehberinde kayboluyor fakat aslında Google hesabınızda durduğu için salt okunur hatası veriyormuş.

Salt okunur rehber silmek için ilk olarak Google’da oturum açınız. Oturum açtıktan sonra aşağıdaki gibi kare şeklindeki butona basınız. Tekrar hatırlatmak istiyoruz bu simgenin gözükmesi için Gmail hesabınızla oturum açmanız gerekmektedir.

Kare şeklindeki simgeye bastığınızda aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir menü daha açılacaktır. Burada rehbere giriş yaptığınızda rehberinizin komple bir kopyasının burada olacağını göreceksiniz. Bu daha önce senkron yapıldığı için otomatik olarak kopyalamış demektir. Burada sildiğinizde artık herhangi bir salt okunur hatası almayacaksınız.

Google’ın bir daha rehberinizdeki kişileri kopyalamasını istemiyorsanız senkronizasyonu kapatmanız yeterli olacaktır. Senkron yaptıysanız sadece rehberiniz değil, fotoğraflarınızda kopyalanmış olabilir. Aslında bu olay gerçekten çok başarılıdır. Neden derseniz telefonunuzun başına bir iş geldiğinde hiçbir yedeğiniz yoksa bu sayede kurtarabilirsiniz.

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