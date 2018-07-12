Yeni Opel İnsignia bilinmeyen ve bilinen özellikleri

Yeni İnsignia bilinen ve bilinmeyen özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Bazen yıllarca arabaya binip bazı özellikleri bilmeden kullananların sayısı oldukça fazladır.

1- İlk olarak herkes biliyordur ama biz yinede yazmak istedik. Arabandan indikten sonra uzaktan kumandanın kapatma düğmesine basılı tuttuğunuzda ilk önce yan aynalar daha sonra varsa açık olan cam onlar kapanacaktır. Eğer açılır tavan varsa camlarla birlikte kapanacaktır. Yine bütün camları açmak isterseniz kumandanın açma düğmesine basılı tuttuğunuzda yan aynalar ve 4 cam otomatik olarak açılacaktır.

Not-1: Yan aynaların açılıp kapanma durumu arabanın paket özelliğine bağlı olarak değişmektedir.

Not-2: Açılır tavan uzaktan kumanda ile kapanabiliyor fakat açılamamaktadır.

2- TCS Sistemi arabaların çekiş kontrolünü sağlamaktadır.Dörtlü düğmesinin solunda olan üzerinde araç ve tekerlek izlerinin olduğu düğmeye bir kez basarsanız arabanın TCS çekiş kontrol modu devre dışı kalacaktır. Devre dışı olduğu zamanda araban anlık olarak gaz pedalı basmalarına tepki vermektedir. Bu şekilde arabayı seri olarak kullanabilirsiniz.

3- Opel İnsignia ESP devre dışı bırakma nasıl yapılır?

Opel İnsignia ESP devre dışı bırakmak için dörtlü düğmesinin hemen solunda bulunan TCS düğmesine 5 saniye basılı tutarsanız arabanın ESP modunu devre dışı bırakırsınız. Fakat uzmanlar kesinlikle ESP’nin kapalı olarak kullanılmasını önermiyor. Opel İnsignia ESP aktif etmek için aynı tuşa 5 saniye basılı tuttuğunuzda ESP devreye girecektir.

4- Uzun yola giderken hız sabitleyici özelliğini kullanmak harika bir keyif vermektedir. Bu özelliği kullananlar bilmektedir. Opel’in hız sabitleyici özelliği çok başarılıdır. Örneği 110 km hıza sabitlediniz. Arabanın hızlanması yada yavaşlaması gerekiyorsa gaz yada frene basmanıza gerek yoktur. Hızlanmak için direksiyonun sol tarafında bulunan hız artırma tuşuna basılı tuttuğunuzda arabanız hızlanacaktır. Yada hız düşürme tuşuna bastığınızda arabanız yavaşlayacaktır.

Aklımıza geldikçe Opel İnsignia bilinmeyen özelliklerini eklemeye çalışıyoruz. Sizlerinde eklemek istediği özellik olursa çok memnun oluruz. Bize yorum olarak yazarsanız konu içerisine ekleyip güzel bir Yeni Opel İnsignia bilinen ve bilinmeyen özellikleri sayfası oluşturabiliriz.

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