Sırf PUBG oyunu için Galaxy Note 9 alınır mı?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Samsung Galaxy Note 9 yayınlandıktan sonra bu modeli almak isteyen bazı ziyaretçilerimizden fikir alma soruları gelmeye başladı.

Ümit isimli bir ziyaretçimiz mevcut telefonu ile PUBG oyunundan zevk alamadığını ve sadece bu oyun için Note 9 almalımıyım yoksa Note 8 yeterli olup olmadığı konusunda fikrimizi merak etmiştir.

PUBG oyunu son zamanların en çok bağımlılık yapan oyunu diyebiliriz. Tabi bu oyunu oynamak için kaliteli bir telefon olması gerekiyor. Uzun süreli oyunlarda birçok telefon ısındığı için yavaşlamalara sebep oluyor.

Gelelim teknoscrool.com olarak düşüncemize;

Sırf PUBG oyunu oynamak için Galaxy Note 9 alınmaz. Neden derseniz Galaxy Note 8 modeli de çok rahat bir şekilde PUBG oyununu kaldırmaktadır. Tabi Galaxy Note 9 modelinde Karbon su soğutma sistemi bulunuyor. Sonuç olarak Galaxy Note 8 ile Galaxy Note 9 arasında 2 Bin TL civarında fiyatı farkı bulunmaktadır. PUBG oyunu için bu fiyat farkını vermeye deymez.