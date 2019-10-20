PUBG’de UMP değişikliği huzursuzluk yarattı

PUBG Mobile’a gelen son büyük güncelleme ile birçok yenilikler oyunculara sunuldu.

Genel bir güncelleme olduğu için silahlardan tutun oyun içinde harita değişikliklerine kadar değişiklikler oldu. Tabi bu güncellemeden sonra oyuncuların şikayetleri PUBG Mobile Google Play Store ve App Store sayfalarında çıkmaya başladı.

Genel olarak baktığımızda güncellemenin beğenildiğini görüyoruz. Fakat silah güncellemeleri hakkında birçok kişinin şikayetininde olduğunu okuduk. İlk olarak UMP-9 silahınındaki büyük değişiklik şikayet zirvesinde yer alıyor. Daha önceki güncellemede 9 mm mermi ve 30 mermi kapasitesi ile en çok tercih edilen silahtı. Fakat son güncellemeden sonra UMP-9 silahı gitti ve yerine UMP-45 geldi.

Artık 0.45’lik mermi bulmanız gerekiyor. Tabi şarjör kapasiteside oldukça düştü. Uzatmalı şarjör ile 33 mermi kapasitesine ulaşabiliyorsunuz. Vector silahıda UMP-9 gibi komple değişikliğe uğradı. 0.45 mm mermi ile kullanılırken şimdi 9 mm ile kullanılıyor. PUBG Mobile çıktığı günden itibaren bu tarz mermi çapı değişikliliği çok olmamıştı. Uzun bir sürenin vermiş olduğu değişiklikten sonra UMP hayranları seslerini duyurmaya çalışıyor.

Google PlayStore’da dikkatimizi çeken bir şikayet yorumu:

Ump yi bitiren bir güncelleme . 0.45 ne alaka ump ye ve 25 mermi kapasitesi var çok kötü Ayrıca vector 9mm olmuş aşırı saçma bi güncelleme. Yeni silaha ve araca lafım yok ama bu oyunda sevilen silahlar arasında olan ump yi yok ettiniz. Bana göre bundan sonra ump eski vectorun değerinde Eski sürümü daha iyidi oyunun yazık etmişsiniz