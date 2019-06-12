PUBG’de takım arkadaşlarını öldürenlere güncelleme geliyor

Son yılların en büyük çılgınlığı PUBG Mobile olduğunu rahatlıkla yazabiliriz.

Milyonlarca kişi bu oyunu oynuyor. 12 Haziran’da PUBG Mobile’a büyük bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme sonrasında birçok değişiklik, hata düzeltmeleri olacak. PUBG Mobile oyuna girdiğiniz zaman yapılacak olan değişiklikleri okuyabilirsiniz.

Bu yeniliklerin arasında dikkatimizi çeken bir satır oldu. Bildiğiniz üzere takım oyunu oynarken takım arkadaşınız sizi el bombası ile öldürebiliyor. Bu tür ergen hareketleri yapanları şikayet ettiğiniz zaman liyakat puanı bir ihtimal düşüyordu. Tabi çoğu şikayetiniz boşa gidiyordu. Artık gelen güncelleme ile sizi öldüren takım arkadaşınızın liyakat puanı düşüp düşmemesi size kalacak. Zaten birkaç liyakat ceza puanı aldıktan sonra takımlı oyuna girilmiyor. Bu gelen güncellemede en çok işe yarayacak olan değişiklik olarak bunu gördük. Ayrıca hileci tiplere karşıda oyunda geliştirme olacakmış. İnşallah bir nebze olsun hilecileri önler.

Bu arada bu hile yapanlar bu işten ekmek yemeye başlamış bile. Evet günlük haftalık ve aylık olarak hile satan internet sitelerini rahatlıkla bulabilirsiniz.