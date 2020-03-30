PUBG’de otomatik nişan alma hilecileri arttı

PUBG Mobile oyunu bildiğiniz üzere başarısı ile çok konuşuluyor. Tabi sadece başarısı değil hilecileri ile de gündemde kalmaya devam ediyor.

Yeni sezon geldikten sonra hilecilerde gözle görülür bir azalma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle rakibin yerini gösteren hilecilerin birçoğu kayboldu. Fakat bu sefer otomatik nişan hilesinde artış oldu.

PUBG oynayanlar çatışmaya girdiklerinde bir yada iki mermi ile uzak mesafe yada yakın mesafeden hemen öldüğünü fark edince bu nasıl oluyor diye merak ediyor. İşte bu tarz oynayan kişilerde otomatik nişan alma hilesi bulunmaktadır. PUBG yeni sezonda ölüm tekrarı diye mod geldi. Ölüm tekrarı modu ile nasıl öldüğünüzü görebiliyorsunuz. Bu sayede hileci tarafından ölüp ölmediğinizi anlayabilirsiniz.

Bu arada ölüm tekrarı modu bazı telefonlarda çıkmamaktadır. Hangi marka ve modellerde çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. Fakat bazı forum sitelerinde düşük hızdaki telefonlarda ölüm tekrarı modu olmadıklarını yazmışlar.