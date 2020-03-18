PUBG Mobile ölüm tekrarı açma

PUBG Mobile oyunu son yılların en çok tercih edilen online olduğunu hatırlatmamıza gerek yoktur. PUBG yapımcı şirketi Tencent, hilecilere karşı tedbirlerini iyice artırmış durumda. Bu yeni sezon hilecilere karşı sistemlerini geliştirirken kullanıcıların hileciler tarafından nasıl öldürüldüğünü izleyebileceği bir özellik ekledi.

PUBG Mobile yeni sezona bir sürü yenilik geldi. Özellikle ölüm tekrarı izleme özelliği çok seviliyor. Oyuncular öldükten sonra nasıl, nereden ve hangi mesafeden öldürüldüğünü izleyebilmektedir. Bu ölüm tekrarı izleme özelliğini siz öldükten sonra ve takım arkadaşlarınız öldükten sonra menüye dön tuşunun yanında “ölüm tekrarı izle” butonu çıkmaktadır. Buraya basarak izleyebilirsiniz.

Peki menüde ölüm tekrarı yoksa ne yapacaksınız.

İlk olarak bu özelliği aktif etmek zorundasınız. Güncelleme yaptıktan sonra bu özellik devre dışı olarak ayarlanmış oluyor.

PUBG Mobile ölüm tekrarı nasıl açılır?

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Girdikten sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Ölüm tekrarını aktif ettikten sonra artık sizi vuranları izleyebilir ve şüphe duyduğunuz kişilere hile bildirimi yapabilirsiniz.