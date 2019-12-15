PUBG son güncelleme ile tuşların kilitlenme ve ekran donma sorunu

PUBG Mobile’a gelen 11 Aralık 2019 güncellemesinden sonra telefonların birçoğu hatalar almaya başladı. Genel olarak güncelleme sonrasında oyunun daha iyi olacağını sananlar maalesef tam tersi durum ile karşılaştı.

İlk olarak bu güncelleme ile hangi yeniliklerin geldiğine bir göz atalım;

1 numaralı mobil Battle Royale! Kış Festivali & Mekanik Öfke!

Yeni Kış Cenneti modu

Erangel’de Klasik mod maçları yaparken, oyuncular Kış Cennetine girerek teleferiğe binebilir ve snowboard yapmayı deneyebilir!

Yüksek Tempolu Savaş

2 kişilik takımlarda, oyuncular araçlarla seyahat ederken yüksek tempolu savaşın tadını çıkarabilir!

Bakış Açısı Değişimi

Oyuncular artık Klasik mod, Eğlence modu ve Eğitim Sahasında ÜŞN’den BŞN’ye geçebilir.

PEKİ BİZDEN NELER GÖTÜRDÜ?

PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent 11 aralık günü yaptığı güncellemeden sonra Angry Bird sesi ile kafaları şişirdi. Bu en başta gelen rahatsızlıklardan bir tanesi oldu.

Ayrıca oyuna başlamadan önce uçağa binerken Angry Birds kuşlarını atıyorsunuz. Kuş sesleri kulakları gıcırdatırken paraşüt ile atlarken hala kuş atacak gibi avatarın üzerinden işaret çıkmaktadır.

Örnek olarak bir tane ekran görüntüsü aldık.

Bu işaret yere indikten bir süre sonra kendi kendine gidiyor.

Diğer bir hata ise önceki sürümlerde hiç ekran donma sorunu ve tuşların kilitlenme sorunu olmayan telefonlarda bu güncellemeden sonra takılma ve donma sorunları başladı. Bu iyi yada kötü telefon ayırt etmiyor. Performanslı telefonlarda bile 10 saniyeliğie tuşlar kilitleniyor ve daha sonra kendi kendine açılıyor.

Ekran donma sorunları da başladı. Zaten Google PlayStore’a girdiğinizde en çok şikayetlerin arasında ekran donma sorunu başladığı yazmaktadır.

En büyük sorunlardan bir tanesi ise hilecileri şikayet ettiğinizde birden fazla şikayet etmenize rağmen işleme almıyor. Önceden bir kişiyi rapor ettikten sonra tekrar rapor etmek istediğinizde daha önce bu kişiyi bildirdiniz uyarısı alıyorduk. Artık bu uyarıyı vermiyor. Haliyle hileciler arttı.

PUBG oyuncuları çeşitlilik istemiyor sadece hilecileri inlesin yeter.

Daha bizim keşfedemediğimiz bir hata varsa bize yorum yazarak bu sayfaya eklemek istiyoruz.

Google PlayStore’da en çok beğendiğimiz yorum;

Oyunu ilk sezondan beri çok severek oynuyorum. Ancak şimdiye kadar böyle saçma sapan bir sezon görmedim. 10. Sezon kadar berbat bir sezon gelmedi şimdiye kadar. Ayrıca bu son güncelleme oyunu iyice mahvetmiş Saçma sapan Angry Birds ciyaklamaları yüzünden oyuna girilmiyor artık. Daha çok kara kazanmak için oyunu süsleyip saçma salak hediyeler koyacağınıza oyunu sadeleştirip hilecilere İP ban atın ki bir daha aynı İP adresinde oynamasın.