PUBG Mobile vurma emojisi yok!

PUBG Mobile oynayanlar bilir her hafta yeni görevler açılmaktadır. Yeni görevleri yaparak ödüller alınmaktadır.

Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da para yatıranlar öncelikli olmaktadır. PUBG 5.hafta görevleri arasında ” Askeri üs bölgesinde Vurma emojisini” kullanma görevi bulunmaktadır.

Vurma emojisi olmayanlar bu görevi yapamıyor. Ayrıca bu görev royal pass sahibi olanlar tarafından yapılıyor. Birçok kişi Vurma emojisini bulamadığı için bu görevi nasıl yapacağını bilememektedir.

Vurma emojisini 65.seviyeye geldiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Bu seviye geldikten sonra Askeri üs bölgesi yani military base alanına atlayarak yapabilirsiniz. Eğer rütbeler para ile ekstradan satın almıyorsanız 65.seviyeye gelmeniz oldukça zor olacaktır. Anca bir sonraki haftanın görevleri açıldıktan sonra 65.seviyeye ulaşabilirsiniz.

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