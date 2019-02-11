PUBG Mobile son güncelleme sonrası sorunlar!

PUBG Mobile oyunu tüm dünyada büyük bir çılgınlıkla oynanıyor ve her geçen gün oyuncu sayısı artıyor. Tabi bu kadar büyük bir oyun olduğu için normal olarak çok fazla şikayetler gelmektedir.

Özellikle son zamanlarda yavaşlama sorunları nedeniyle sosyal medyada oldukça fazla kasılma sorunları ile alakalı şikayetlerin arttığını görüyoruz.

Oyunda kasılma sorunları 18 Aralık 2018 günü yapılan güncelleme sonrasında takılma sorunlarında daha fazla artış olduğunu gördük. Nereden gördünüz derseniz Google Play Store sayfasından PUBG Mobile yorumlarına baktığınızda uzun zamandır sıkıntısız oynayan kullanıcıların son güncellemeden sonra çok fazla kasılma yaşadığını yazmıştır. Bizde Huawei Honor 7 kullanıcısıyız ve bu son güncellemeden sonra çok fazla kasma ve ısınma sorunları başladı.

Eminiz bu şikayetleri PUBG şirketi okuyordur ve en yakın zamanda gelecek bir güncelleme sorunlarının ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

Google Play Store’da yazan bazı yourmları bu yazımıza eklemek istedik.