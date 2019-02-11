PUBG Mobile son güncelleme sonrası sorunlar!

PUBG Mobile oyunu tüm dünyada büyük bir çılgınlıkla oynanıyor ve her geçen gün oyuncu sayısı artıyor. Tabi bu kadar büyük bir oyun olduğu için normal olarak çok fazla şikayetler gelmektedir.
Özellikle son zamanlarda yavaşlama sorunları nedeniyle sosyal medyada oldukça fazla kasılma sorunları ile alakalı şikayetlerin arttığını görüyoruz.
Oyunda kasılma sorunları 18 Aralık 2018 günü yapılan güncelleme sonrasında takılma sorunlarında daha fazla artış olduğunu gördük. Nereden gördünüz derseniz Google Play Store sayfasından PUBG Mobile yorumlarına baktığınızda uzun zamandır sıkıntısız oynayan kullanıcıların son güncellemeden sonra çok fazla kasılma yaşadığını yazmıştır. Bizde Huawei Honor 7 kullanıcısıyız ve bu son güncellemeden sonra çok fazla kasma ve ısınma sorunları başladı.
Eminiz bu şikayetleri PUBG şirketi okuyordur ve en yakın zamanda gelecek bir güncelleme sorunlarının ortadan kalkacağını düşünüyoruz.
Google Play Store’da yazan bazı yourmları bu yazımıza eklemek istedik.
- İlk başlarda sarıyordu ama son güncellemeden sonra oyun acayip kasma yapıyor Xiaomi mi mix kullanıyorum bütün oyunları takır takır oynayan telefon pubg de kasıyor.Arkadaşımda da aynı sorun var acil düzeltilmeli.
- Samsung Galaxy j6 plus 2018 model telefon kullanıyorum 3 GB Ram olmasına rağmen oyunda aşırı derecede kasma sorunu var aim alinmayacak derecede kasma sorunu yaşıyorum telefon daha 3 günlük yetkilerin bu sorunu cozmesini rica ediyorum.
- Oyun güncellemesini yaptım oyuna geçtim bir kere oynadım. Sonrada artık hiç geçmiyor kasıyor sildim yeniden yükledim yine böyle lütfen yardim edin telefonum j7 prime oyun güncellendikten sonra bir kere oynadım sonrada hiç oynayamadım hiç geçmiyor artık oyuna lütfen yardım edin!!!!!!!
- Samsung Galaxy j7 prime telefonda oyun bitince lobiye dönüyoruz 1 saate dönüyor donuyor son güncellemeden sonra oyun berbat oldu düzeltilirse sevinirim .
- Huawei honor 8x telefon mükemmel olmasına rağmen son güncellemeden sonra oyunda kasma oluyoo oynayamıyorum 900 ms e kadar çıkıyor internetim full çekmesine rağmen.
- Güncelleme yapıyorsunuz ve Xiaomi mi 8 gibi Snapdragon 845 gibi bir cihazda takılmayan oyun tak tak tak diye takılıyor fps düşüyor İnternet bağlantım da herhangi bir sorun yok sabit 80 ms . Ve en son olan güncelleme de daha da berbat fps düşmeleri yaşanıyor. Madem güncelleme Yapacaksiniz ilk önce oyundaki optimizasyon hatalarını düzeltin de oyuncu memnuniyeti oranını artsın.Her güncelleme de daha fazla fps drop yaşanıyor ilk önce şu oyunu düzeltmelisiniz.
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