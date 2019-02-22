PUBG Mobile son güncelleme ile yavaşlama sorunu

Dünyanın en çok oynanan oyunu olan PUBG Mobile’a büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme yaklaşık olarak 400 Mb boyutundadır.

Bu güncelleme ile zombiler etkinliği başladı. 58 kişinin yer aldığı daraltılmış alanda gündüz tek tük zombi gezerken gece başlayınca onlarca zomobi geliyor. Ekip olarak atlatılıyor. Tek başına zombiler ile başa çıkmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Bu güncellemeye ekstradan birkaç eğlence modu eklendi. Bizim asıl amacımız bu oyuna gelen güncellemenin faydasından çok dezavantajlarından bahsetmek istiyoruz.

Özellikle son büyük güncellemeden sonra genel olarak yorumlara baktığımızda daha fazla yavaşlama yaşandığını gördük. Honor 7 kullancısı olduğumuz için bizde denedik ve güncellemeden sonraki performansı bir türlü yaklayamadık. Grafikler daha geç yükleniyor ve takılmalar daha çok yaşanmaya başladı. Bu takılmalar en güçlü wi-fi bağlantısında bile yaşadık.

Bizim gibi bu sorunları yaşayan varsa sorunlarınızı anlatan yorumlarınızı bekliyoruz.