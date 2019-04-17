PUBG Mobile son güncelleme ile donan telefon modelleri

PUBG Mobile oyunu şüphesiz son zamanların lider oyunu diyebiliriz. Tüm dünyada başlayan PUBG Mobile çılgınlığı her geçen gün artıyor.

Fakat bu favori oyun maalesef her yapılan güncelleme sonrasında akıllı telefonu iyi olmayanlara çok sıkıntılı anlar yaşatmaktadır. Özellikle bu son güncellemeden sonra zaten kıt kanaat oyunu oynayanların donma sorunları oldukça artmaya devam ediyor. PUBG Mobile’ın zaten GM 5 Plus ve diğer GM modellerine karşı herhangi bir düzeltme yapmıyor. Optimize yapılması gerekirken güncelleme sonralarında bu kadar kasılma ve donmaların olmasına kimse anlam veremiyor.

Herhalde PUBG Mobile şirketinin amacı herkesin çok iyi bir telefon almasını istiyor. Teknoscrool.com olarak biz Honor 7 ile bu oynuyoruz. Çok donma ve kasılmalar yaşarken bu gelen son güncelleme ile oyun içinde donmaların sayısı oldukça arttı ve bu donmalar ortalama olarak 2 saniye civarında sürmektedir.

Ziyaretçilerimizin bu oyunu oynadığı akıllı telefon modellerini ve son güncellemeden sonra karşılaştıkları sorunları bize yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz. Bu şekilde güzel bir arşiv elde etmiş oluruz.