PUBG Mobile BAN nasıl açılır?

PUBG Mobile oyunu milyonlarca kişi tarafından oynanılmaktadır. Bu kadar sevilen bir oyunda hesapların banlanması da çok yaşanmaktadır.

En başta şunu söylemek istiyoruz. Hile yapıp yakalanıyorsanız hesabınızın ban’ı açılmaz. İstediğiniz kadar uğraşsanızda sonuç alamazsınız. Zaten hile yapıyorsanız bu göz önüne almışsınız demektir.

Onun haricinde hesap banlanma olayları çok sık yaşanmamaktadır. Kendi takım arkadaşlarınız yada bazı ufak tefek hatalar yaptığınızda size gecici olarak giriş yapmama cezaları verilmektedir.

Tabi sebepsiz yere hesap BAN olayları da yaşanmaktadır. Örnek vermek gerekirse şans eseri ile yapan bir dörtlü takıma dördüncü olduysanız sizinde hesabınız kapanacaktır. Bu sebepden dolayı hesabınız açılabilir fakat baya bir uğraş vermek zorunda kalacaksınız.

PUBG Mobile BAN nasıl kaldırılır?

Gönderilecek Adres – İletişim Maili:

PUBGMOBILE_CS@tencentgames.com

Konu Başlığı: Neden PUBG hesabım yasaklandı?

“Metin kısmına derdinizi kısa ve öz şekilde imla kurallarına uygun olarak yazmanızı tavsiye ederiz.”

PUBG Ban sebepleri nelerdir? Bir BAN açılması nedeni ile mail attıktan sonra gelen yazıyı sizlere iletmek istedik.

Bize ulaştığınız için teşekkürler.

Oyunculara, oyun dosyalarını değiştirebilecek üçüncü taraf uygulamaları ve oyun denetleyicilerini kullanmalarını önermediğimizi bildirmek isteriz ve bunları kullanmanız kural ihlalinin oluşumuna sebep olabilir.

Ve ayrıca, gayri resmi/kırık oyun istemcisi desteklenmiyor. Bu hesabınızın yasaklanmasına veya askıya alınmasına yol açacaktır. Lütfen oyunu kaldırın ve onunla ilgili tüm dosyaları siliniz. Yeni oyunu App Store / Google Play’den indirin.

Oyundaki kural ihlallerinin, örneğin, hileler, yasadışı eklentiler kullanma, yasadışı dosya değişiklikleri, Klavye’den uzakta, ve resmi kaynaklardan oyun indirme işlemlerinin sistem tarafından algılanabileceğini lütfen unutmayın ve bu, ihlal edenin hesabının yasaklanmasına yol açacaktır.

Hesabınız yasaklandıysa, hesabınızın yasak süresi sona erene kadar kullanamazsınız.

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBİL Müşteri Desteği