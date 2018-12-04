PUBG mobil’de bir oyunda kaç kişi vuruyorsunuz?

PUBG oyunu İOS ve Android işletim sistemi platformuna geldiğinden bu yana her gün milyonlarca kişi tarafından anlık olarak oynanmaktadır.

Artık birçok kişi bilgisayardan oyun oynamak yerine akıllı telefondan oynamayı tercih etmektedir. Diyeceksiniz ki bu yazıyı neden yazdın?

PUBG oyunun haritaya giriyorsunuz ölmeden oyunun sonunu yaklaşık olarak 20 dakikada bitiyor. Bu 20 dakika içerisinde kaç saniye heyecan yaşıyorsunuz. Heyecandan ziyade çatışmaya kaç kere giriyorsunuz?

Genel olarak bakıldığında maksimum 10 kişi öldüren oyuncuları görmek oldukça zordur. Bizim görüşümüz harita çok büyük olduğu için anlık çatışmalar çok yaşanmıyor. Haritalar belli bir süreden sonra daralıyor fakat daralasıya kadar maalesef yüzde 50 kişi ölmektedir.

Bizim görüşümüz oyunda haritanın daha küçük olmasından yanadır. Bu sayede hem oynayanlar daha çok zevk alacaktır.

Bu konuda PUBG oynayanların görüşlerini bekliyoruz.