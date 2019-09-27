PUBG Lite indirme rakamları açıklandı

Geçtiğimiz aylarda PUBG Lite modeli ülkemizde hizmete girdi.

Oyunseverler tarafından oldukça büyük bir ilgi gösterildi.

2017 yılında oyun sektöründe giriş yapan Player Unknown’s Battlegrounds yeni bir boyut açtı. Hem mobile hem PC konsollar tarafından çok sevilerek oynanmaktadır.

Bildiğiniz üzere PUBG oyunu yüksek donanım istemektedir. Düşük donanımlı cihazlar için PUBG Lite modeli hizmete girdi. Bu sayede oyun şirketi oyuncu sayısını oldukça yukarıya taşıdı. PUBG Lite sadece Türkiye’de 2 milyon gibi oldukça büyük bir indirme rakamına kısa sürede ulaştı. Zaten ülkemizde büyük bir hayranlıkla PUBG oynandığı için Lite versiyonuna da ilgi her geçen gün artmaya devam edecektir. Hatırlarsanız bir dönem internette siteler üzerinden flaş oyunlar çok popülerdi. Mobil oyunlar hayatımızın içine girdikten sonra flaş oyunlar çöpe gitti. PUBG’de diğer mobil oyunlarının popülerliğini oldukça düşürdü diyebiliriz.