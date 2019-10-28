PUBG hilesi üretenler Tencent çalışanlarından zeki olabilir

PUBG Mobile oyununa 16 Ekim 2019 günü büyük bir güncelleme geldi.

Güncelleme gelmeden önce oyuncular hileye karşıda bir güncelleme geleceğini düşünürken beklenen olmadı. Bu güncellemede ağır silah modu, harita düzeltmeleri v.s. v.s. öncelikle olan hile güncellemesi gelmedi.

Zaten oyunun görsel grafiği çok yüksek ve oyuncular beğeniyor. Her oyuncunun beklediği hilecileri engellemek olan Tencent şirketi duyarsızlığına devam ediyor. Hileciler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sadece Avrupa haritası değil, botların dolu olduğu Kuzey Amerika server’ında bile hileciler cirit atıyor. Genel olarak hilelerin çeşitleri hergeçen gün artıyor. Son zamanlarda hızlı hareket edenler çoğalmaya başladı. Çatışmaya girdiğinizde hileci rakipler ışınlanır derecesinde hızlı hareket edip sizi vuruyorlar.

Örneklendirme çok yaparız ama yap yap hep aynı. Sonuç olarak baktığımızda hileyi üretenler ve geliştirenler Tencent şirketi mühendislerinden ya daha zeki, yada Tencent şirketi bilerek hileye önlem almıyor. Varsa yoksa oyuncu banlamak ile uğraşıyor.

Yüzlerce kişiyi rapor ediyorsunuz ve PUBG yapımcı şirketi size göstermelik olarak bir cevap gönderiyor. Şikayet ettiğiniz kişi uzaklaştırılmıştır diye.