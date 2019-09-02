PUBG: El Pozo hangi haritada?

PUBG Mobile oyununda her hafta görevler açılmaktadır. Bu görevleri yaparak RP ödülleri kazanabiliyorsunuz.

Bu görevlerin arasında bir haritada herhangi bir bölgede çatıya inme görevi olmaktadır. Genel olarak PUBG Mobile’da her sezon aynı bölgelere atlama görevi vermektedir.

Bu hafta verilen görevde El Pozo bölgesinde bir çatıya inme görevi bulunmaktadır. Bu görevi yapmadan önce El Pozo’nun hangi haritada olduğu merak edilmektedir.

El Pozo bölgesi Miramar haritasında yer almaktadır. Sizlere daha iyi göstermek için yazımızın içine El Pozo bölgesini gösteren bir resim ekledik.

El Pozo bölgesinde bir çatıya inme görevi maalesef bir seferlik değildir. 3 sefer indiğiniz taktirde görevi yapabilirsiniz.

Not: Çatıya inme görevini sadece Avrupa bölümünde olmasına gerek yoktur. Her türlü bölgede yapabilirsiniz. Ayrıca eğlence bölümünde de görevi gerçekleştirebilirsiniz.