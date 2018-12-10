PUBG çok takılıyor? Çözüm yöntemi

PUBG oyunu anlık olarak milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. PUBG Mobile oyunu yayınlandıktan sonrada bilgisayar versiyonundan daha çok kişi telefonda oynamayı tercih ediyor.

Bilgisayarda olduğu gibi telefonları iyi olan kişiler oyunu daha rahat oynamaktadır. Tabi bu oyunda takılmadan oynamanın en önemli yanı FPS değeridir. Eğer internetiniz yavaş ise telefonunuz ne kadar iyi olursa olsun hiçbir işe yaramayacaktır.

Tabi orta segment bir telefon sahibiyseniz aşağıdaki ayarları yaparak oyunu daha zevkli hale getirebilirsiniz.

PUBG oyununa girdiğiniz zaman “Ayarlar” çark simgesine bastığınızda birçok ayarların olduğunu göreceksiniz. Siz bu kısımda “Grafik” ayarlarını göreceksiniz. Siz telefonunuza göre ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Eğer telefonunuz çok kasma yapıyorsa en düşük ayarları seçerek oyunda takılmadan oynayabilirsiniz.