PS3 GTA 5 mod menü arabalar menüsü açma

GTA 5 PS3 mod menü yükledikten sonra arabaları ve diğer araçları nasıl çıkarabileceğinizi bilmiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bildiğiniz üzere artık PS3 konsollarına GTA 5 mod menü yükleyebiliyorsunuz. Bu sayede oyun içinde modifiyeli arabaları, helikopterleri, tankları v.s. v.s. bütün araçları kullanabiliyorsunuz. Oyun çok daha keyif vermeye başlıyor. İnternette bir sürü mod menü bulabiliyorsunuz. Fakat aralarından birçoğu maalesef çalışmıyor.

Bizde şans eseri bir tane PS 3 GTA 5 mod menü bulduk. Çok güzel çalışıyor. Yükledikten sonra bir türlü arabalar menüsünü açmayı bulamadık. Daha sonradan karıştırarak araçlar menüsünü çıkarabildik. Bizim gibi mod menüyü yükleyip araç menüsünü çıkartamazsanız aşağıdaki resimleri uygulayın.

– İlk olarak R3 ve L3 tuşlarına basarak mod menüyü aktif hale getiriniz.

Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi kırmızı kare ile gösterilmiş olan “MISCELLANEOUS” bölümüne giriş yapınız.

Bu kısma girdikten sonra aşağıdaki kırmızı kare ile gösterilmiş kategoriye giriş yapınız.

Kırmızı kare ile gösterilmiş kategoriye giriş yaptıktan sonra artık hangi araçlar menüsünün gösterilmesini istiyorsanız o bölüme girmiş olacaktır. Menüden seçiminizi yaptıktan sonra tuş kombinasyonları ile menüyü aktif edebilirsiniz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Kendimiz bizzat bu PS3 GTA 5 mod menüyü kullandığımız için size elimizden geldiği kadar destek gösteririz.