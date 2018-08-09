PES 2018 oyunu indirime girdi

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PES 2019 oyunu 30 Ağustos 2018 günü satışa çıkacak. Uzun zamandır da oyun platformaları PES 2019 için ön sipariş alımlaırna başlamıştı.

PES 2019 çıkmasına yakın PES 2018 oyunları indirime girmeye başladı.

Sony Play Station Store web sayfasına girdiğiniz PES 2018 PlayStation 4 için oyunun 20.99 TL olduğunu göreceksiniz. Normal fiyatı 89 TL’dir. PS3 oyunu için PES 2018 indirmek istiyorsanız fiyatı 69 TL’den 15.49 TL’ye kadar düştü. PES 2018 almayı bu aralar düşünüyorsanız tam zamanı diyebiliriz. PES 2019 fiyatı ise oldukça yüksek diyebiliriz. PS4 PES 2019 oyunu 259 TL’den ön sipariş alınıyor. Eğer Davıd Beckham paketi ile almak isterseniz 299 TL gibi bir ücret ödemelisiniz.

PES 2019 Legend Edition paketi ile almak isterseniz eğer 349 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekmektedir.