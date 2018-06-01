PES 2017 Spiker sesi arada sırada gelmiyor?

Bir takipçimiz PlayStation 3 Slim oyun konsoluna PES 2017 oyunu yüklediğini, çoğu zaman oyunu başlattığında bir kerede başlamadığını, başlasada spiker sesinin gelmediğini yazmıştır.

Bu sorunu bir PlayStation Cafe sahibine danıştık. Bu sorun genellikle kırık PlayStation 3’lerde orjinal oyun kaynaklanmadığında gerçekleşiyormuş. PES 2017 oyunu orjinal olmadığında hemen direk başlamıyor ve birkaç kez sanal sürücüden PES 2017 oyunu tekrar tekrar seçmeniz gerekiyormuş. Başlarkende arada sırada Spiker sesi gelmeme sorunuda PES 2017 için geçerliymiş. Orjinal oyun kullanırsanız böyle bir sorun ile karşılaşmazsınız fakat orjinal oyun fiyatlarıda cep yakıyor.

Tabi her oyun bu şekilde sorun çıkarmıyor. PlayStation Cafe sahibi arkadaşımız PES 2017 ve bazı yarış oyunlarında bu sorun ile karşılaştığını söyledi. Diğer oyunlarda herhangi bir sorun olmuyormuş.

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