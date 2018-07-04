Opel Astra ve İnsignia ESP devre dışı bırakma ve tekrar açma

Opel Astra ve İnsignia ESP devre dışı nasıl bırakılır yada ESP tekrar aktif etme nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

İlk olarak ESP sistemi arabanın en önemli güvenlik donanımı olduğunu söyleyelim. Aracın virajlara girerken savrulmaması ve yola tutulması konusunda ESP çok önemlidir.

ESP sistemini kapatırsanız virajlara girdiğiniz çok rahat bir şekilde araç kayabilir ve patinaj çekebilir. ESP kapalı olduğunda kaza riski oldukça fazladır. Onun için kapatmanızı pek önermiyoruz.

Bu konuyu yazmamızdaki amaç genellikle araç ekspertizlerine gidiliğinde ESP’nin devre dışı kalması gerekmektedir. ESP aktif olduğunda bazı testleri gerçekleştiremiyorlar.

Opel Astra ve İnsignia ESP devre dışı bırakmak için dörtlü flaşör düğmesinin hemen solundaki TCS tuşuna 5 saniye basılı tuttuğunuzda ESP sistemi devre dışı kalacaktır. Tekrar ESP’yi devreye almak için aynı tuşa 5 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

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