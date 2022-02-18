Kolay anlatım: Robux kodu Roblox’a girme ve dönüştürme nasıl yapılır?

Bu yazımızda sizlere almış olduğunuz Robux kodlarını nasıl gireceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Roblox oyunu dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Roblox’te online paraya Robux diyorlar. Oyun içinden Robux alınabiliyor. İsteyenler E-Ticaret sitelerinden de robux almaktadır.

Oyun dışı E-Ticaret ya ada E-Pin sitelerinden almış olduğunu robox kodu size mail ve mesaj olarak gelmektedir. Bu kod size geldiği zaman Roblox.com’da kodu girmeniz gerekmektediri.

Peki Robux kodu Roblox.com’a nasıl girilir?

Robux satın aldığınızda kod size mesaj olarak ya da mail olarak gelecektir.

Roblox sitesine giriş yapınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Gift Cards” kategorisine giriş yapınız.

Ok işareti ile belirttiğimiz “Redeem Card” butonuna basınız.

Size gelmiş olan kodu yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi alana yazınız ve Redeem tuşuna basınız. Kodu doğru girdiğiniz işleminiz başarılı olacaktır.

Son olarak kodu doğru girdiğinizde Convert tuşuna basmayı unutmayınız. Herhangi bir problem olursa lütfen bize yorum yazarak bildiriniz.