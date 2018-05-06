Kafa Topu 2 hesabıma giriş yapılmıyor

Kafa Topu 2 oyunu geçtiğimiz haftalarda hem android hem İOS platformu için yayınlandı. Bu oyunu oynayan bir takipçimiz bize Kafa Topu 2 hesabım kaybolduğu için ne yapacağı konusunda destek istemiştir.

İnternette sikayetvar.com’a yapılan şikayetlere baktığımızda bu sorun ile karşılaşan birçok kişinin olduğunu görüyoruz. Malesef Kafa Topu 2 oyununun yapımcısı olan Masomo ise bu tür sorulara cevap vermiyor.

Mecburen yapmanız gereken tek şey Masomo şirketinin resmi mail adresinize şikayetinizi yazmanızdır. Oyun şirketinin mail adresi ” info@headball2.com ”

Bu mail adresine atacağınız yazıyı ingilizce yazmanızda fayda bulunmaktadır. Türkçe yazıp cevap bekleyenler çok fazla olduğunu gördük. İngilizce olarak gönderirseniz daha hızlı cevap alabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu yöntem haricinde malesef herhangi bir çözüm yöntemi bulunmuyor. Eğer sizin bir yönteminiz varsa bize bildirirseniz çok memnun oluruz.

Ayrıca Kafa Topu 2 şifrenizi 1234 gibi basit şifre yapmayınız. Sosyal medyada hep Kafa Topu 2 hesabım çalındı gibi şikayetler görüyoruz. Eğer emek verip para harcadıysanız güvenliğinizi iyi alınız.

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