Hill Climb Racing 2 hediyeleri yetersiz

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Hill Climb Racing 2 oyunu araba yarışları kategorisinden en çok tercih edilen oyun diyebiiiriz. Birinci versiyonu ile 100 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan Fingersoft şirketi ikinci versiyonuda kısa süre içinde 100 milyondan fazla indirme oranına ulaştı.

Tabi indirme oranları iyi olduğu için oyun içindeki aktivitelerde oldukça başarılı diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse belli gün aralıklarını kapsayan online yarışma tarzı araba yarışları düzenlenmektedir. Bu yarışmada sıralamanıza göre puan kazanmaktasınız. Puanlarınızı topladıkdan sonra puanınızın yettiği bir süpriz kutuyu açıp modifiye için gerekli olan hediyeleri alıyorsunuz.

Bir sezon içerisinde oynadığınızda maksimum dört kutu açabiliyorsunuz. Tabi elması az olanlar için dört kutuyu açtırmak imkansız diyebiliriz. Neden derseniz 24 saatte sadece 4 kere oyuna girme şansı verilmektedir. Ekstradan yarışa girmek istiyorsanız 20 elmas vermeniz gerekmektedir. Elması çok olanlar bir gün içinde dört hediye kutuyu açtırıyor ve sonraki günler online yarışı bırakıyor. Tabi bu olayda elmas zenginlerini sıkmaktadır. Teknoscrool.com olarak görüşümüz hediye kutu sayısının en az 6’ya çıkartılması gerekiyor. Elması çok olanları oyunda tutmak için bu yapılması gereken bir düzenlemedir.