Ha Tinh nerede? Hangi haritada

PUBG Mobile oyunu şüphesiz son yılların en ses getiren oyunudur. Bu oyunu kaliteli yapan birçok detay bulunmaktadır. Bu detaylardan bir tanesi ise haftalık görevlerin olmasıdır. Haftalık görevleri yaparak kademenizi yükselterek yeni hediyeleri açabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere PUBG 7.sezon’da 2.hafta görevinde Ha Tinh bölgesinde bir defa bir binanın çatısına in görevi bulunmaktadır.

Peki bu Ha Tinh hangi haritada

Ha Tinh görevini Sanhook haritasında bulunmaktadır. Nereye ineceğinizi gösteren bir fotoğrafıda yazımızın içine ekledik.

Görevler geldikçe ve bulunması uğraştıran görevleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Not: Bu arada Ha Tinh görevi Elite RP oyuncuları yapabilmektedir. Normal oyuncular için bu görev gözükür ama yapamaz.