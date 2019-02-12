Google Play Store PUBG Mobile şikayetleri dikkate pek alınmıyor gibi

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar PUBG Mobile oyununu Google Play Store’dan indirilebilmektedir.

Bu oyunu indirip oynadıktan sonra kullanıcılar oyun hakkındaki sorunları ve yorumları Play Store’da paylaşmaktadır.

Özellikle PUBG’de sorun yaşayanlar Play Store’da yetkilelerin her sorunu okuyacağını düşünmektedir. Belki okuyorlardır fakat hepsini tabiki okuyamazlar. PUBG Mobile Play Store sayfasında şirketin cevaplarına baktığımızda hep aynı metni kopyala yapıştırıp göndermektedirler. Örnek vermek gerekirse bir kişi GM 5 Plus telefonundan oynamak istediğinde oyunun kapandığını, internet hızında herhangi bir sorun olmadığı halde bu sorunların olmasından dolayı şikayetini dile getirmiştir. Şirket normal olarak aynı cevabı vermiştir. Aslında PUBG Mobile oyunun çok güzel Türkçe dil desteği bulunuyor. Yani büyük bir şirketin Türkçe dil eklemesi ayrı bir güzelliktir. Diğer birçok mobil oyunlarda Türkçe dil desteği bulmak oldukça zordur. Galiba otomatik metni yapıştırmaların sebebi herkese tek tek cevap vermek ile uğraşmamak için olsa gerek diye düşünüyoruz.

Örnek olarak metni eklemek istedik;

GM 5 plus kullanıcısı olarak oyun oynayamiyorum artık. internet baglantisi düşük ayagini gecin limitsiz wifi ile bağlanıyorum atıyor 4.5 g baglanti ile bağlanıyorum atiyor. oyun telefona uygun değilse söyleyin internet şöyle böyle demeye gerek yok.

Şirketin cevabı

Merhaba, lütfen sabit ve güçlü internete bağlı olduğunuzdan emin olun. Sorun devam ederse, birden çok cihazla optimizasyonu sürekli iyileştiriyoruz, lütfen sorununuzu tam olarak öğrenmek için PUBGMOBILE_CS@tencentgames.com adresinden bizimle iletişime geçin ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.