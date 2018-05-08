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En basit yöntem ile Helix Jump reklam kaldırma

tarafından 8 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Google Play Store ve App Store’da son zamanların en çok indirilen oyunları arasında yer almaktadır. Zaten ücretsiz en popüler arama sonuçlarında ilk sırada yer alıyor. Kısa süre içinde milyonlarca kez indirme rakamına ulaşan son gelen güncelleme ile bölüm sayıları arttı. Eğlenceli ve bir o kadar da hırs yaptıran bu oyunun en zevkli yerinde arada zart diye çıkan reklamlar moral bozmaktadır. Belli bir saniye izleme süresi olan videolu reklamlarda bunaltmaktadır.

Birçok kişi Helix Jump reklamlarını ücretsiz olarak nasıl kaldırabilirim diye bilgi aramaktadır. Bu işin en kolay tarafı ise telefonunuzun internet bağlantısını kesin ve Helix Jump’ı bu şekilde oynayın.Başka türlü reklamları engelleyemezsiniz.

Bu arada bazı forum sitelerinde hırs yapıp telefonlarını kıranlar bile çıkmış.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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