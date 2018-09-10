Bilgisayarım Assassin’s Creed Odyssey kaldırır mı?

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Ubisoft’un ekim 2018 ayında piyasaya sürecek olan oyunu Assassin’s Creed Odyssey, Xbox One, PS4 ve PC’de oynanabilecektir.

Bu oyun ile Antik Yunan dönemini sonuna kadar hissedeceksniz. Bu oyunu oynamak isteyenler ilk olarak PC donanımının yeterli olup olmadığını incelemesi gerekmektedir. Oyun konsollarında herhangi bir sıkıntı olmadığı için PC’ler için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyunu rahat oynamak için önemlidir.

Oyun ekim ayında yayınlanacak olmasına rağmen sistem gereksinimleri şimdiden yayınlandı.

Şunu hatırlatmak istiyoruz. Windows XP işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa ve ne kadar iyi olursa olsun bu oyunu maalesef oynayamazsınız.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümlerde)

CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 – 1200

GPU : AMD Radeon R9 285 (Shader Model 5.0 ile 2GB VRAM) veya NVIDIA GeForce GTX 660

Bellek: 8 GB RAM

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64 bit sürümleri)

CPU: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 – 1400

GPU: AMD Radeon R9 290X (Shader Model 5.0 ile 4GB VRAM veya daha fazlası) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)

Bellek: 8GB RAM