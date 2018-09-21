Akıllı telefonlara Mustafa benzeri oyun geldi

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1990’lı yıllarda çocukluk dönemini geçirenlerin en çok keyif veren yer kesinlikle atari salonları olmuştu.

Tek jeton ile oyunu bitirmeye çalışmak, yanındaki kişi ver istersen geçeyim, küçükler gelip bir round oynayayım soruları hep akıllardadır.

O zamanların en favori oyunlarından bir tanesi ise kesinlikle Mustafa oyunuydu. Mustafa oyunu Cadillacs and Dinosaurs’ andıran bu oyun dünyaca ünlü oyun yapımcısı SEGA, Android ve İOS platformuna bu oyunu ekledi. Ekleneli 48 saat olmadan Android Google Play Store’da 1 milyon kişi indirdi. Bu oyunu telefona indirdiğiniz zaman 2 kişi oynayabiliyorsunuz.

İki telefonda internete bağlı olduğunda bir kişi Creat ve diğer kişi Join bölümünü kullanarak beraber oynayabilir ve daha keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Google Play Store’a girip arama bölümüne Street Of Rage 2 yazarsanız oyuna ulaşabiliyorsunuz. Aynı durum App Store içinde geçerlidir.