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Şehzade Mustafa’yı canlandıran Mehmet Günsür kimdir

tarafından 8 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Muhteşem Yüzyıl dizisi ile gönüllerin favori oyuncusu olan Mehmet Günsür 1997 yılında oyunculuk hayatına başladı. Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 İstanbul doğumludur.

Oyunculuk hayatına 7 yaşında çeşitli reklam filmlerinde başladı 14 yaşındayken Geçmiş Bahar mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı. Genellikle İtalya sinemalarında oynayan Mehmet Günsür, 2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Tarık rolünü oynamıştır televizyon dizilerinde ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Yıldızı parlamıştır. Özellikle Şehzade Mustafa karakteri çok çok iyi bir şekilde oynayan başarılı oyuncuyu artık Fi dizisinden takip edebilirsiniz.

Canlandırdığı Şehzade Mustafa karakteri ile gönüllere taht kuran Mehmet Günsür Katerina Mongio ile evlidir.Bu evlilikten 3 çocuğu bulunmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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