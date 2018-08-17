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Korkusuz Korkak Esin Hanım kimdir?

tarafından 17 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Bu yazımızda sizlere Yeşilçam’ın usta oyuncusundan bahsetmek istiyoruz.

Efsane oyuncu Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkar ama genelde olarak bildiğimiz filmde ’ı herkes bilmektedir.

Güzelliği ile hafızalara kazınan Esin’in asıl ismi ’dur. 1 Ocak 1955 doğumlu olan usta oyuncu , ilk filmi 1973 yılında Büyük Şamata filminde oynamıştır.

Daha sonra 1978 yapımı olan Son sabah filminde Cemile karekterini canlandırmıştır.

Hafızalaa kazınan Esin hanım karakterini ise 1979 yılında 24 yaşındayken fiminde canlandırmıştır.

1979 yılından sonra adece 2009 yılında yayınlanan Bir Bulut Olsam dizisinde 1.sezon’da yer almıştır. Maalesef bu tarihten sonra kendisi ile alakalı bir bilgi bulamadık. Bu kadar usta ve güzel bir oyuncunun neden rol alamadığını çözemedik.

Aynur Akkum hakkında bildiğiniz bir bilgi varsa ve eklemek istiyorsanız bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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