Korkusuz Korkak Esin Hanım kimdir?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Bu yazımızda sizlere Yeşilçam’ın usta oyuncusundan bahsetmek istiyoruz.

Efsane oyuncu Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkar ama genelde Bombacı Mülayim olarak bildiğimiz filmde Esin Hanım’ı herkes bilmektedir.

Güzelliği ile hafızalara kazınan Esin’in asıl ismi Aynur Akkum’dur. 1 Ocak 1955 doğumlu olan usta oyuncu Aynur Akkum, ilk filmi 1973 yılında Büyük Şamata filminde oynamıştır.

Daha sonra 1978 yapımı olan Son sabah filminde Cemile karekterini canlandırmıştır.

Hafızalaa kazınan Esin hanım karakterini ise 1979 yılında 24 yaşındayken Korkusuz Korkak fiminde canlandırmıştır.

1979 yılından sonra adece 2009 yılında yayınlanan Bir Bulut Olsam dizisinde 1.sezon’da yer almıştır. Maalesef bu tarihten sonra kendisi ile alakalı bir bilgi bulamadık. Bu kadar usta ve güzel bir oyuncunun neden rol alamadığını çözemedik.

Aynur Akkum hakkında bildiğiniz bir bilgi varsa ve eklemek istiyorsanız bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.