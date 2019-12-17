Ford Markasının Yaratıcısı Henry Ford kimdir

Henry Ford yani tam ismi ile Henry Martın Ford, 30 Temmuz 1863’te ABD’nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde doğdu. Babası William Ford, annesi Mary Litogot Ford’dur. Henry Ford, çiftin altı çocuğunun en büyüğüdür.

Kendi için kurduğu mekanik atölyesi vardı. 12 yaşındayken annesini kaybetmesi ile boş zamanlarının çoğunu burada geçiriyordu. 15 yaşına geldiğinde ilk buharlı makinesini yaptı. Zamanla üzerinde çalışarak birçok işte kendini gösterdi. Henry Ford, bir çiftçinin kızı olan Clara J.Bryant ile evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.

1893 senesinde ilk tek silindir motorunu üretti ve 3 sene sonra ilk otomobilini yaptı. Kendi modellerinin üstünlüğünü göstermek için diğer üreticilerin araçları ile yarıştırdı. 1902 senesinde Ford Motor şirketini kurdu. Model T” isimli arabası 15 milyon adet satmıştır.

İngiltere’de İl Avrupa şubesini açtı, Belçika, İtalya, Almanya’da fabrikalar kurdu. Piyasaya sürdüğü Y modeli Avrupa için özellikle tasarlanmıştı. İşletmesine traktör ve tarımsal araçları da ekleyerek üretimini zamanla büyüttü. Henry Ford, 1914 senesinde işçilerin ücretlerini arttırarak endüstri dünyasında büyük yankı bıraktı.

Ford ve Edison

Zamanla kendine ait kereste fabrikasını kurdu ve maddi durumunu düzeltti. Edison’un kurmuş olduğu “Edison Illuminating Company” fabrikada mühendis olarak işe başladı. Başarılı olması ile birlikte başmühendis oldu. Ünlü mucit Edison ile Ford ilerleyen yıllarda en yakın arkadaş oldular. Terfisi sayesinde hem zaman kazandı hem de maddi olarak kendini toparladı. Bu başarısı ile Edison’un şirketinden ayrıldı. 1899 senesinde Detroit Automobile Company’i kurdu. Aynı sene içinde ürettikleri ilk arabayı ABD’ ye sattı.

Ford hakkında Bilgiler

Yaşamı boyunca hayır kurumları ve hastaneler açtı. Servetinin büyük kısmını Ford Vakfı’na bağışladı. Oğlu Edsel şirketin başkanlığında iken vefat etmesi ile Ford şirketin başına tekrar geçti.

1. Dünya Savaşı sürerken havacılık sektörüne girmek istedi ve ilk uçak şirketini kurdu. Fakat Ford uçak şirketi 1933 senesinde satışlarının duygunluğu yüzünden kapatıldı. 1945 yılında işlerini torununa devreden Ford, 7 Nisan 1947 tarihinde 84 yaşında ABD’nin Michigan eyaletinin Dearborn bölgesinde hayatını kaybetti