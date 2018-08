Efsane güzelliği ile Sansa Stark Kimdir

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Şüphesiz dünyanın en çok izlenen dizisi Game Of Thrones dizisidir. Her yeni bölümünü milyonlarca kişi tarafından beklemektedir. Bu diziyi başarıya sürükleyen detaylı konusu ve karakterlerinin başırısı olmuştur.

Bu karakterlerden en çok ilgi gören ise kesinlikle Sansa Stark rolünü canlandıran Sophie Turner, güzelliği ile küçük yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Sophie Turner yani Sansa Stark HBO kanalında yayınlanan Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisi ile başarıya ulaşmış ve meşhur olmuştur.

Sansa Stark Kimdir?

Sansa Start 21 Şubat 1996 doğumludur. İngiltere’nin Northampton şehrinde dünyaya gelmiştir. Game Of Thrones dizisinde ilk oynadığında 14 yaşındaydı. Yaşına göre büyük gösteren Sophie Turner, dizinin ilk başladığında kimse 14 yaşında olduğuna inanamamıştı. Sophie Turner’in 2 tane abisi bulunmaktadır. 2013 yılında Catherine MacPhail’in aynı adlı romanından uyarlanan gerilim filmi Another Me filminde Jonathan Rhys Meyers ile başrol oynamayı başardı. Aslında Sansa Stark’ın atlara karşı alerjisi bulunuyormuş. Dizide at üstünde gitmeden önce alerji hapı aldığı ve bu şekilde atlara yaklaşabildiği biliyor muydunuz?

Game Of Thrones dizisinde Sansa Stark’ın kız kardeşi olan Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams ile gerçek hayatta da kardeş gibi görüşmektedirler. Dizide iki kız kardeş arasında herkes çok yaş farkı var sanıyor. Sansa Stark uzun boylu olduğu için Arya Stark’a göre aralarında 4-5 yaş var sanılyor. Fakat aslında Sansa Stark, dizide ki kardeşi Arya Stark’tan sadece 1 yaş büyüktür.

Diğer bir samimi arkadaşı ise Game Of Thrones dizisinde tanıştığı Sibel Kekilli’dir.

Sansa Tark’ı herkes kızıl saçlı olarak bilmektedir. Aslında sarı saçlı olan Sophie Turner Game Of Thrones dizisi için kızıl saçlı olmuştur.