Desperado filminin 2 yıldızı

Salma Hayak 2 Eylül 1966 Meksika doğumludur. İspanyolca, İngilizce, Arapça ve portekizce bilmektedir. Salma Hayek film hayatına 28 yaşında Roadracers ile başlamıştır. Kariyerini ise 1995 yılında yayınlanan Desperado filmi ile taçlandırmıştır. 1994 yılından 2013 yılına kadar birçok film ve dizide oynamıştır. Aradan geçen zaman içinde 2021 yılında yayınlanacak olan The Eternals isimli filmde yer alacak. Tabi bu kayıtlar Wikipedia’da yer alan bilgilerdir.

Salma Hayek’in boyu 1.57 metre’dir. Salma Hayek ismi Desperado isimli film ile ülkemizde tanınmıştır.

Antonio Banderas 1960 İspanya doğumludur.

Aşağıdaki fotoğraf Salma Hayek ile Banderas’ın 1995 yapımı Desperado filminden fotoğraflarıdır.

1983 yılında film endüstrisine ilk adımını atan Banderas, 1990 yılında Almadovar’ın “Tie Me Up! Tie Me Down!” adlı filminde bir adult film yıldızını kaçıran ve kendisine aşık olana kadar onu yatakta bağlı tutan karizmatik bir akıl hastasını canlandırdı.