Bu akşam için film önerisi (Ailecek)

Bugün akşam ailecek nasıl bir film izlesem diye düşünüyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Netflix uygulamasında bende sizin gibi kararsız kaldım ve rastgele önüme gelen Tükeniş (Extinction) filmini açtım.

İnternette yorumlarına bakmadan izlemeye başladım. İlk 5 dakikadan itibaren film sizi sarmaya başlıyor. Ortalarında başlayan heyecan filmin sonuna kadar devam ediyor. Film bilim kurgu kategorisinde yer alıyor. 2018 yapımı olan filmde mühendis olan Peter, sürekli olarak gece rüyalarında dünyanın uzaylılar tarafından istila edildiğini görmeye başlıyor. Tabi bu rüyalarına sadece kendi inanıyor. Ailesi ve etrafındaki kimseler inanmıyor. Ama gördüklerinin hepsi bir bir gerçek olmaya başlıyor. Diğer süpriz gelişmeleri detaylı olarak yazmak istemedik. Yoksa filmin bir anlamı kalmaz. Film 8 puan rahat eder.

Filmin başrolünde Michael Peña var.

Michael Pena kimdir: Michael Anthony Peña (d. 13 Ocak 1976), Amerikalı oyuncu ve müzisyen. Daha çok Crash (2004), World Trade Center (2006), Shooter (2007), Observe and Report (2009), 30 Minutes or Less (2011), Tower Heist (2011), End of Watch (2012), Gangster Squad (2013), American Hustle (2013) ve Fury (2014) filmlerindeki performansıyla tanınır.

Diğer oyuncu Lizzy Caplan

Lizzy Caplan kimdir: Lizzy Caplan (d. 30 Haziran 1982), Amerikalı oyuncudur.

Caplan, üne Kötü Kızlar (2004) ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Saturn Ödülüne aday gösterildiği Cloverfield (2008) filmlerindeki rolleriyle yükseldi. Ardından birçok sinema filmi ve dizilerde rol almış oyuncu, 2013 senesinden beri Masters of Sex dizisinde hayat verdiği Virginia Johnson karakteriyle tanınmaktadır. Dizideki oyunculuğu kendisine Eleştirmenlerin Seçimi, Emmy ve Satellite Ödülleri adaylığı getirdi.

İyi seyirler..

Bu arada bu yazımızı okuyarak bu filmi izleyen olursa ve bize bu sayfa aracılığı ile izledim diye not düşerse çok memnun oluruz. Eğer faydamız olursa arada sırada film tecrübelerimizi ekleriz.