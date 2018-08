Arya Stark Kimdir

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Game Of Thrones dizisi son 8 yılın en çok ses getiren dizisidir. Her sezonda 10 bölüm bulunuyor fakat kalitesi ile kesinlikle her övgüyü hak ediyor.

Game Of Thrones dizisinin haylaz ve becerekli kızı Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams hakkında sizlere birkaç ufak bilgi vermek istiyoruz.

Maisie Williams 15 Nisan 1997 doğumludur. Televizyon hayatı HBO’nun fantastik dizisi Game Of Thrones ile başladı. Diziye ilk başladığında 14 yaşında olan başarılı oyuncu 7 sezondur Arya Stark karakterini canlandırmaktadır. Özellikle birçok kişi Arya Stark’ın boyu kaç cm olduğunu merak etmektedir.

Dizide Arya Stark’ın ablası Sansa Stark arasında boy farkı çok olunca iki kardeş’in yaşlarıda çok merak ediliyor. Sansa ile Arya Stark arasında 1 yaş bulunmaktadır. Arya Stark’ın boyu 1.55 cm olduğu için Sansa Stark’ın boyu uzun olduğu için aralarında 5-6 yaş var gibi gözükmektedir.

Arya Stark hala Game Of Thrones dizisinde ro alıyor. Ayrıca The Sevret of Crickley Hall dizisinde Loren Caleigh ve Doctor Who dizisinde Ashildr karakterlerini canlandırmaktadır. Bunlarında hraicinde birçok skeç ve kısa filmlerde de rol almıştır.

Özel hayatında ise dizide kardeşi olduğu Sansa Stark ile kardeş gibi dostlukları bulunmaktadır.