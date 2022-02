All of Us Are Dead dizisinde sınıf başkanı kimdir?

Zombi temalı dizi seviyorsanız All of Us Are Dead dizisini beğeneceksiniz demektir. The Walking dead dizisine göre kıyaslama yaparsanız, bu dizideki zombiler çok daha hızlı hareket etmektedir.

All of us Are Dead dizisi oyuncuları Güney Koreli olduğu için yaşlarını tahmin etmek çok zor. Özellikle dizinin ilk bölümünde sınıf başkanı olan oyuncunun güzelliği ve karakteri herkesin ilgisini çekmektedir.

Peki bu sınıf başkanı kimdir?

Cho Yi Hyun, 8 Aralık 1999 doğumludur. 2018 yılında Eve gidiş yolunda ve 2019 yılında Metamorfoz ve Homme Fataie filmlerinde yer aldı.

Dizide sınıf başkanı, zombiler tarafından ısırıldı. Fakat zombi virüsüne karşı bağışıklı çıktı. Sinirlendiği zaman zombi gücüne sahip oluyor.