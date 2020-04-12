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Recep İvedik 6 Netflix’te bir numara

tarafından 12 Nisan 2020 Tarihinde eklendi

Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı Recep İvedik 6 filmi ’te gösterime girdi.

8 Kasım 2019 tarihinde ülkemizde gösterime giren filme büyük ilgi gösterilmişti.

Netflix tutkunları uzun zamandır Recep İvedik 6 filminin platforma gelmesini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Netflix’e geldikten sonra en çok izlenen filmler arasında birinci sıradaki yerini aldı. Netflix uygulamasına girdiğinizde Türkiye’de 1.sırada Recep İvedik 6 filminin olduğunu göreceksiniz.

Bu filmin çekimleri Eylül 2018 yılında başlandı ve 2019 yılında vizyona girdi.

Şahan Gökbakar – Recep İvedik / Sokachu
Nurullah Çelebi – Nurullah
Somer Karvan – Tur Rehberi
Chidi Benjamin John – Nahu Sef
Kepsin Misodi Teke – Hunkutu Sef
Mbaye Dieng – Songa
Lorraine Kadye – Zouya

Film 110 dakika sürmektedir.

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