Recep İvedik 6 Netflix’te bir numara

Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı Recep İvedik 6 filmi Netflix’te gösterime girdi.
8 Kasım 2019 tarihinde ülkemizde gösterime giren filme büyük ilgi gösterilmişti.
Netflix tutkunları uzun zamandır Recep İvedik 6 filminin platforma gelmesini bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Netflix’e geldikten sonra en çok izlenen filmler arasında birinci sıradaki yerini aldı. Netflix uygulamasına girdiğinizde Türkiye’de 1.sırada Recep İvedik 6 filminin olduğunu göreceksiniz.
Bu filmin çekimleri Eylül 2018 yılında başlandı ve 2019 yılında vizyona girdi.
Şahan Gökbakar – Recep İvedik / Sokachu
Nurullah Çelebi – Nurullah
Somer Karvan – Tur Rehberi
Chidi Benjamin John – Nahu Sef
Kepsin Misodi Teke – Hunkutu Sef
Mbaye Dieng – Songa
Lorraine Kadye – Zouya
Film 110 dakika sürmektedir.