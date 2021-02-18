Kenarda unutulmuş Timeless dizisi

Zamanda yoluculuk temalı film dediğinizde aklınıza ilk gelen kesinlikle “Geleceğe Dönüş” filmidir. Yıllar önce yapılan bu dizinin kıymeti bilinmedi ve sadece 3 film serisi ile tamamlandı. Aslında sürekli gelebilecek bir seri filmdi.

Bu yazımızda sizlere Zamanda yolculuk konusunu anlatan güzel bir diziden bahsetmek istiyoruz. Şu an Netflix platformunda yer alan “Timeless” dizisinden bahsetmek istiyoruz.

Dizinin konusunda kısaca bakalım;

Connor Mason şirketi zaman makinesi icat ediyor. Kötü gir ekip tarafından zaman makinesi çalınıyor ve geçmişe gitmeye çalışıyor. Zaman makinesi almak için 3 kişilik bir ekip kuruluyor ve yedek zaman makinesi ile onları takip etmeye başlıyor. Sürekli olarak geçmişe gidip günümüze döndüklerinde hayatlarında birçok şey değişiyor. Tarihi baştan yazılıyor diyebiliriz.

Netflix’te 2 sezon çekildikten sonra devamı gelmedi. Zamansal yolculuk temalı dizileri seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir dizidir.

Not: Türkçe dublaj bulunmuyor. Sadece Türkçe alt yazısı yer almaktadır.