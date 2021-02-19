Timeless dizisi yeni bölüm gelecek mi diye araştırmaya gerek yok

Zaman yolculuğu temalı dizilerden hoşlanıyorsanız kesinlikle Timeless dizisini izlemeniz gerekiyor.

Timeless dizisi 2016 yapımı bir dizi fakat biz yeni farkettik ve hızlı bir şekilde izlemeye koyulduk. Teknoscrool.com olarak yorumumuz kesinlikle izlemeniz gereken bir yapıt.

Dünkü bu yazımızda Timelesss dizisinden bahsetmiştik. Acaba yeni sezonu gelir mi diye ufak bir araştırma yaptık.

2018 yılında çıkan haberlere göre yapımcı şirket NBC tarafından dizi iptal edilmiş. Aslında ilk sezondan sonra iptal edilmiş fakat fanatikleri yüzünden ikinci sezonu çekilmiş.

Dizinin iptal edilme sebebi olarak ise yüksek bütçe gerektiren bir dizi olduğu gösteriliyor. Evet diziyi izlediğinizde göreceksiniz oldukça masraf ve çalışma isteyen bir yapıt. Geçmişi en iyi göstermek için bütçe gerekiyor. Sonuç olarak Timeless dizisi 2 sezonda bitiyor. Gelecek mi diye araştırma yapmanıza gerek yok.