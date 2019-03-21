Instagram Fotoğraflarına Müzik Ekleme

Her geçen gün yeni bir özellik ile yeni paylaşımlar yapmanıza olanak sağlayan İnstagram’da, resimlerinizin altına bir müzik ekleyerek, daha etkileyici paylaşımlar yapabilirsiniz.

İnstagram’da, bu tarz paylaşımlar yapmak isterseniz, kullanabileceğiniz bazı araçlar bulunuyor. Bunlardan en çok tercih edilen ve kullanılan, basit bir uygulamayı sizlere tanıtacağız.

Paylaşımlarınıza müzik eklemek isterseniz, bu işlemi gerçekleştirmede işinize yarayacak olan uygulamanın ismi ise, Flipagram, bu uygulama ile oldukça etkileyici paylaşımlar yapabileceksiniz.

Flipagram Ne İşe Yarar?

Müzik ekleme yanında; takipçileriniz ile paylaşabilmeniz için 15 saniyelik videolar oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Flipagram uygulamasına hem Apple Store ya da Google Play Store’dan ulaşabilirsiniz. Flipagram uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

Şimdi İnstagram’da resimlerinize müzik eklemek için kullanacağınız bir uygulama olan, “Flipagram” da uygulamanız gereken işlemler nedir anlatalım. İlk adımda gerekli olan

Flipagram uygulamasını telefon ya da tabletinize kurmanız.

Bu uygula maile tek bir fotoğrafınıza müzik ekleyebilecek ayrıca istediğiniz sayıda fotoğrafınızı kullanarak bunlardan slayt şeklinde video oluşturabileceksiniz. Uygulamayı ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz.

Uygulamamızı cihazınıza kurduktan sonra uygulamalar sayfasında yer alan kısa yol ikonuna tıklayarak açınız.

Flipagram açıldıktan sonra karşınıza çıkan “Facebook ile devam et” seçeneğini ya da e-postayla hesap oluşturarak devam etme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Facebookta bulunan fotoğraflarınızı kullanarak bu işlemi yapmak isterseniz doğrudan “Facebook ile devam et” kısmı işinizi kolaylaştıracaktır.

Facebook ile giriş yap bölümünde “İsminiz Olarak Devam Et” butonuna tıklayarak Flipagram uygulamasına yetki vermiş oluyorsunuz.