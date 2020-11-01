Garanti reklamının ayrıntılarını okuyarak bir kere daha izleyin

Garanti bankasının 29 Ekim için yaptığı video çok kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenildi ve tekrar tekrar izlenildi.

26 Ekim 2020 günü eklenen Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız adlı video 5.9 milyon kişi tarafından izlenildi. Videodaki Atatürk’ü canlandıran Ahmet Preşeva’ya çok teşekkür ediyoruz. Harika bir performans sergiledi. Bakışları ve hareketleri olsun izleyenlerin her saniye tüylerini diken diken etmeyi başardı.

Bu arada videonun kurgusu da çok düşünülmüş. Neden derseniz işte ufak ama büyük manevi değere sahip ayrıntılar;

İlk giriş sahnesine oyuna giren genç kişiye Selam vererek başlıyor,

Daha sonra sahneye giren genç bayana ise yere çökerek saygı gösteriyor,

Hemen arkasından gelen yaşlı amcanın hareketlerinin aynısını yapmaya çalışıyor. Kendi başına oynamıyor.

Son olarak çocuk o kadar güzel oynuyor ki ona sadece kollarını açarak eşlik ediyor. Yani kanatlarımın altındasınız diyor.

İşte bu kadar güzel kurgulanan videoda emekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz.