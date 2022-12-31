Genel

2.sezon geliyor: All of Us Are Dead

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi

28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan All of Us Are Dead dizisi ilk sezonu ile çok beğenilmişti. Diziyi bitirdiğinizde 2.sezonun geleceği belli oluyordu. Netflix uygulamasına girdiğimizde All of Us Are Dead sayfasında “Müjde yeni sezon yakında” bilgisini görüyoruz. tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı belli değil ama büyük ihtimal Ocak ya da Şubat ayında geleceğini düşünüyoruz.

Dizinin konusu şöyle;

Bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından yerel bir okul zombilerle dolup taşar ve zombilerle dolu okulda köşeye sıkışan öğrenciler hayatta kalmak için mücadele eder. Aç ve susuz bir şekilde, enfekte olmamak için adeta bir savaşın ortasına düşen öğrenciler okulda bulabildikleri her şeyi kullanmalıdırlar.

Sitemize daha önce eklediğimiz bu dizi ile alakalı olan içerikleri okumak isterseniz diye aşağıya linklerini ekledik.

All of Us Are Dead dizisinde sınıf başkanı kimdir?

All of us are dead oyuncuları yaşlarını göstermiyor?

Daha önce açtığımız yukarıdaki iki yazımız oldukça ilgi görmüştü.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

50 metrekare 2.sezon gelecek mi?

30 Aralık 2022

Netflix açıkladı: Vikings Valhalla 2.sezon 12 Ocak 2023’de vizyonda

24 Aralık 2022

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Disney Plus’a geldi

24 Aralık 2022

Yakamoz S-245 2.sezon ne zaman gelir?

11 Aralık 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu