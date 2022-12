2.sezon geliyor: All of Us Are Dead

28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan All of Us Are Dead dizisi ilk sezonu ile çok beğenilmişti. Diziyi bitirdiğinizde 2.sezonun geleceği belli oluyordu. Netflix uygulamasına girdiğimizde All of Us Are Dead sayfasında “Müjde yeni sezon yakında” bilgisini görüyoruz. tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı belli değil ama büyük ihtimal Ocak ya da Şubat ayında geleceğini düşünüyoruz.

Dizinin konusu şöyle;

Bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından yerel bir okul zombilerle dolup taşar ve zombilerle dolu okulda köşeye sıkışan öğrenciler hayatta kalmak için mücadele eder. Aç ve susuz bir şekilde, enfekte olmamak için adeta bir savaşın ortasına düşen öğrenciler okulda bulabildikleri her şeyi kullanmalıdırlar.

