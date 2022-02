All of us are dead oyuncuları yaşlarını göstermiyor

All of us are dead dizisi Netflix platformunda yayınlandıktan sonra kısa sürede zirveye oturdu. Milyonlarca kişi tarafından izlenildi ve uzun süredir Netflix’te ilk sırada yerini korumaktadır.

All of us are dead dizisi Kore’de bir lisede yayılan zombi virüsü ile savaşı anlatmaktadır.

Oyuncuları, dizide lise öğrencisidir. Güney Kore’li oyuncular yaşlarını hiç bir zaman göstermiyor. Peki gerçekte oyuncuların yaşlarını hiç merak ettiniz mi? Evet biz bu gereksiz bir konuyu araştırıp sizlerinde vaktini çalmak istedik.

Park Solomon

Fotoğraf: Park Solomon resmi instagram sayfası

Park Solomon kimdir: 11 Kasım 1999 doğumludur. Sahne adı Lomon olarak da bilinen Park Solomon, Big Smile Entertainment altında Güney Koreli bir aktör ve modeldir. 2014 yılında çıkış yapan oyuncu, Sweet Revenge ve All of Us Are Dead’deki başrolleriyle tanınmaktadır.

Cho Yi-hyun

Cho Yi-hyun kimdir: 8 Aralık 1999 doğumlu olan oyuncu dizide Sınıf başkanı rolünü canlandırıyor. oyunculuk çıkışını 2017’de yapan Güney Koreli bir aktris. 2018’de JYP Entertainment ile özel bir sözleşme imzaladı, ancak ertesi yıl Artist Company’ye taşındı. En dikkate değer portreleri arasında Hospital Playlist, School 2021 ve All of Us Are Dead bulunmaktadır.

Park Ji-hoo

7 Kasım 2003 doğumlu olan oyuncu Park Ji-hoo Güney Koreli oyuncudur. 2018’de eleştirmenlerce beğenilen House of Hummingbird filmindeki başrolüyle tanınır.

Chan-Young Yoon

25 Nisan 2001 doğumlu olan oyuncu Yoon Chan-young, Güney Koreli bir aktör. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı ve 2022 Netflix dizisi All of Us Are Dead’deki görünümüyle daha geniş bir tanınırlık kazandı.

Yoo In-soo

Dizide psikopat oyuncu.

25 Mart 1998 doğumlu Güney Koreli bir aktör. Strong Girl Bong-soon, Gangnam Beauty, At a Distance, Spring Is Green ve All of Us Are Dead gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Çıban başı ve virüsü yayan kişi Kim Byung-chul

En çok Sky Castle adlı televizyon dizisinde Cha Min-hyuk rolüyle tanınır. Descendants of the Sun, Guardian: The Lonely and Great God ve All Of Us Are Dead gibi hit televizyon dizilerinde rol alarak ün kazandı.